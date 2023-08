Ultime Notizie – E’ morto Idris Sanneh | il messaggio di Fabio Fazio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 agosto 2023) E'il giornalista Edrissa, '', protagonista per anni nello studio di Quelli che il calcio e tifosissimo della Juventus. Il giornalista originario del Gambia è deceduto all'età di 72 anni a Brescia, dove viveva. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. "Caro, quanti ricordi e quante risate!", scrive, su Twitter, ricordando le domeniche trascorse connello studio di Quelli che il calcio. "Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo", twitta il conduttore di Che tempo che fa.