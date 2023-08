Ultime notizie Calcio Estero | West Ham | Nzola per sostituire Scamacca Il Chelsea ufficializza Disasi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24Ham: èil nome perIlHam ha già deciso con chi rimpiazzare Gianluca, in uscita verso l’Inter: il preferito degli inglesi è. Il: «Sono davvero orgoglioso di poter far parte di questa grande famiglia» Axel, nuovo difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il suo arrivo nel club londinese. Ihattaren va in Turchia: ha firmato con il Samsunspor Ihattaren ...