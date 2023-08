... LE 5 COSE CHE NON SAI DIVISITE MEDICHE E FIRMA -è arrivato intorno alle 9 alla ... rito propedeutico all'annuncio. Ha scelto la 80 in onore del suo idolo Ronaldinho , come ...Yunus- Calciomercato.itAtteso adesso per la firmasul contratto che lo legherà al Milan,si è prima intrattenuto per qualche minuto con i suoi nuovi tifosi, scattando selfie e ...Il Milan ha ceduto Tonali prendendo Loftus - Cheek, Reijnders e ora anche. L'Inter ha centrato gli acquisti di Frattesi e Samardzic che nei prossimi giorni sarà, salutando un veterano ...

Ufficiale, Musah è del Milan: contratto fino al 2028 Goal.com

E’ arrivata anche l’ufficialità per il calciatore, il neo rossonero dopo una trattativa abbastanza lunga è riuscito finalmente a coronare il suo sogno di vestire la maglia del Milan Yunuf Musah è ...Il Milan annuncia il colpo. Ufficiale l'acquisto di Yunus Musah a titolo definitivo dal Valencia: il comunicato ...