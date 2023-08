UFFICIALE – Lazio | ecco Kamada

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 4 agosto 2023) Finalmente si è aperto il calciomercato in entrata anche dalle parti di Formello. Aver passato un periodo di immobilismo sugli acquisti, ha lasciato molti tifosi con il naso storto. Lasembra però essersi attivata al meglio. In attacco è arrivato Castellanos, con la trattativa per Isaksen quasi conclusa, mentre a centrocampo èDaichi. Il giapponese arriva a titolo gratuito dopo 5 anni passati all’Eintracht Francoforte, firmando un contratto da 4 milioni a stagione, per 2 anni con opzione per il terzo. In Germania Daichi si è affermato come un trequartista di buon livello, capace di andare a rete ma anche di far segnare gli avversari. 40 gol e 33 assist per lui con la maglia delle aquile. Daichiarriva allaper sostituire, almeno numericamente, Milinkovic-Savic ...