Ufficiale | il Milan piazza il colpo Yunus Musah | i dettagli dell’accordo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un’altra ufficialità in casa, sempre più scatenato sul fronte calciomercato. Il club rossonero ha confermato l’arrivo del centrocampista. “ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore. Il centrocampista statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028”. Nato a New York il 29 novembre 2002,cresce nel Settore Giovanile dell’Arsenal prima di trasferirsi, nel 2019, al Valencia. Con gli spagnoli gioca per una stagione nella Squadra Riserve prima di essere promosso in Prima Squadra, con cui debutta nel settembre 2020, totalizzando 108 presenze e 5 gol. Vanta 27 presenze con la Nazionale degli USA, con cui ha vinto 2 CONCACAF Nations League. ...

MUSAH AL: IL COMUNICATO DEL CLUB Sfoglia la gallery per vedere chi sono gli altri vai alla galleryROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima ...FOTOGALLERY Foto sito Lazio Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A Kamada - Lazio, è. Musah è un nuovo giocatore del, mentre Ylber ...

L’ufficialità era prevista per la giornata di oggi, ed è arrivata puntuale: Yunus Musah è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista arriva dal Valencia e ha firmato con il club rossonero un cont ...4 agosto - Il Milan ha annunciato l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Yunus Musah dal Valencia. -La Roma ha ceduto, con la formula definitiva, il centrocampista Gonzalo Villar agli s ...