UFFICIALE ? Brazao dall’Inter alla Ternana! La formula tra i 2 club

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023)Ternana, arriva anche l’ufficialità delumbro. Il brasiliano riparte ancora dSerie B COMUNICATO ? “La Ternana Calcio comunica di aver acquisitole prestazioni sportive del calciatore Gabriel Brazão. Il portiere brasiliano (nato a Uberlândia, Minas Gerais, il 5/10/2000) si trasferisce in rossoverde con ladel prestito fino al termine della stagione”. Fonte: ternanacalcio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati