Ue | su Navalny sentenza inaccettabile | venga rilasciato

Ribadisco l'appello dell'Ue per il rilascio immediato e incondizionato di." Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. . 4 agosto 2023Condanna da scontare in un carcere di massima sicurezza Ladi condanna è arrivata da un ... Persi tratta della terza pena detentiva, la più lunga fino a questo momento. Il processo si ...... a circa 235 chilometri a est di Mosca, ed ha assistito alla pronuncia dellain un ... Il suo Fondo anticorruzione di(Fbk), la cui missione dichiarata è combattere contro l'...

Il video della lettura della sentenza di Aleksey Navalny: viso tirato ma anche qualche sorriso Corriere TV

"L'ultimo verdetto dell'ennesimo processo farsa contro Alexey Navalny è inaccettabile. Questa condanna arbitraria è la risposta al suo coraggio di parlare criticamente contro il regime del Cremlino. ( ...L'oppositore russo Alexey Navalny, attualmente in una colonia penale, è stato condannato a un'ulteriore pena detentiva di 19 anni. Lo riporta la Bbc, ricordando che la pubblica accusa aveva chiesto pe ...