Ucraina-Russia | Kiev | “Ecco il piano di Mosca per portare Bielorussia in Guerra”

(Di venerdì 4 agosto 2023) I servizi di sicurezza: "Possibile attacco simulato ad una raffineria in Bielocon la partecipazione della Wagner" L’teme un attacco ‘false flag’ dellain Bieloper coinvolgere Minsk nella. L’operazione, secondo i servizi di sicurezza di, verrebbe condotta con l’impiego di uomini della Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Evgheny Prigozhin che da circa un mese ha stabilito la propria base in Bielo. Il servizio di sicurezza dell’, Sbu, in un comunicato pubblicato su Telegram afferma cheha inviato a Mozyr, dove si trova la raffineria, sue forze speciali, infiltrate tra i miliziani del gruppo Wagner trasferiti in Bielodopo ...

I servizi di intelligence ucraini hanno affermato di aver messo fuori combattimento la nave della flotta russa del Mar Nero 'Olenegorsky Gornyak', evidenziando che la nave ha subito gravi danni e che ...In cambio del ritorno nell'accordo sul grano, la Russia vuole che la Banca agricola russa venga reinserita nello SWIFT.