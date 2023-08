Ucraina-Russia | Kiev | Ecco il piano di Mosca per portare Bielorussia in guerra

(Di venerdì 4 agosto 2023), 4 ago. (Adnkronos/Dpa) - L'teme un attacco 'false flag' dellain Bieloper coinvolgere Minsk nella. L'operazione, secondo i servizi di sicurezza di, verrebbe condotta con l'impiego di uomini della Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Evgheny Prigozhin che da circa un mese ha stabilito la propria base in Bielo. Il servizio di sicurezza dell', Sbu, in un comunicato pubblicato su Telegram afferma cheha inviato a Mozyr, dove si trova la raffineria, sue forze speciali, infiltrate tra i miliziani del gruppo Wagner trasferiti in Bielodopo il fallito ammutinamento dello scorso giugno. I servizi ucraini affermano di aver ottenuto queste informazioni da ...

... l'intera regione centrale del Sahel potrebbe cadere sotto l'influenza russa attraverso il Gruppo Wagner, il cui brutale terrorismo ha fatto bella mostra di sé in": è questo un passaggio dell'...Appena tre giorni dopo che laha invaso per la prima volta l', l'auto di Iryna è stata colpita da proiettili nella capitale Kiev. In quanto moglie di un politico aiutante di Vitali ...... di cui cura la parte multimediale, con trasmissioni tv come "Radio Odessa" sulla guerra in)... Il conflitto con la"Bisogna raccontare anche il loro punto di vista e cercare un ...

Attacco in Crimea, droni marini contro base di Novorossijski in territorio russo - MSF: ospedale di Kherson bombardato due volte in 72 ore - MSF: ospedale di Kherson bombardato due volte in 72 ore RaiNews

La Russia bombarda l'Ucraina con missili da crociera Kh-55, che Kiev avrebbe consegnato a Mosca nel '99, come parte del rimborso per i debiti dovuti al consumo di gas russo.La moglie di un politico ucraino ferita in un sospetto tentativo di omicidio, è la cover girl di Playboy per la prima edizione stampata nel Paese dallo scoppio della guerra. Lo scrive il giornale brit ...