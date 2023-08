Ucraina-Russia | comandante battaglione Azov torna in guerra | le foto

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilsi prepara perre a recitare un ruolo da protagonista nellatra. Ilha diffuso su Telegram le immagini delle ultime esercitazioni e, nelle operazioni, spicca la presenza delDenis Propokopenko. L'ufficiale è uno dei militari rientrati incirca un mese fa, dopo un lungo periodo trascorso in Turchia. Prokopenko, il suo vice Svyatoslav Palamar, ildella 36ma brigata del Corpo dei Marine Sergey Volynsky, l'alto ufficiale Oleg Khomenko e ildella 12ma brigata della Guardia nazionale Denis Shlega sonoti in patria l'8 luglio con il presidente Volodymyr Zelensky, reduce ...

Il battaglione Azov si prepara per tornare a recitare un ruolo da protagonista nella guerra tra. Il battaglione ha diffuso su Telegram le immagini delle ultime esercitazioni e, nelle operazioni, spicca la presenza del comandante Denis Propokopenko. L'ufficiale è uno dei ...L'teme un attacco 'false flag' dellain Bielorussia per coinvolgere Minsk nella guerra. L'operazione, secondo i servizi di sicurezza di Kiev, verrebbe condotta con l'impiego di uomini ..."Un grande schiaffo al regime di Putin". Descrive così, il portavoce dell'intelligenceAndrey Yusov, l'attacco del drone marino ucraino ad una nave della marina russa nel porto di Novorossijsk, che aveva a bordo circa 100 militari. Lo riporta Rbc - Ukraine. "In termini di ...

L’avanzata di Kiev per riprendere i territori occupati dalla Russia prosegue, anche via mare. Stando a quanto comunicato dai servizi di intelligence ucraini, sarebbe stata messa fuori combattimento un ...(Adnkronos) – L’Ucraina teme un attacco ‘false flag’ della Russia in Bielorussia per coinvolgere Minsk nella guerra. L’operazione, secondo i servizi di sicurezza di Kiev, verrebbe condotta con l’impie ...