(Di venerdì 4 agosto 2023) Prokopenko, prigioniero dopo la resa distal, èto ina luglio dopo mesi trascorsi in Turchia Ilsi prepara perre a recitare un ruolo da protagonista nellatra. Ilha diffuso su Telegram le immagini delle ultime esercitazioni e, nelle operazioni, spicca la presenza delDenis Propokopenko. L’ufficiale è uno dei militari rientrati incirca un mese fa, dopo un lungo periodo trascorso in Turchia. Prokopenko, il suo vice Svyatoslav Palamar, ildella 36ma brigata del Corpo dei Marine Sergey Volynsky, l’alto ufficiale Oleg Khomenko e ildella ...

Così chiosa MacGregor: 'La guerra per procura dell'America contro laha trasformato l'in un cimitero'. C'è un altro fattore, secondo MacGregor, che alimenta la prosecuzione della ...Per la Cina dovrebbe partecipare Li Hui, ex ambasciatore ine oggi rappresentante speciale su quella che Pechino chiama "crisi", che a maggio aveva visitato, Germania, ...Alla faccia di coloro, che siano meloniani o lettiani, che mi etichettano come "putiniano" solo perché non avallo l'aggressione della Nato contro lae chiedo una pace giusta in, ho firmato l'appello per la liberazione di Boris Kagarlitsky su proposta del Segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo . Kagarlitsky rappresenta ...

Pechino manderà un suo rappresentante al vertice di Gedda, organizzato dai sauditi per mettere al tavolo i paesi del G7 e i Brics. E non è cosa banale: il ...BRUXELLES - La Cina parteciperà al summit sulla pace che si terrà questo weekend a Gedda. A rilevarlo è il Wall Street Journal che, citando fonti statunitensi ed europee, spiega come Pechino invierà a ...