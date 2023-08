Ucraina | l’attacco del drone alla nave da sbarco russa – Video

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Droni all'attacco contro lada'Olenegorskiy gornyak' sul Mar Nero. A pubblicare su Twitter le immagini è il consulente del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashenko. "Secondo quanto riferito – scrive il consulente – ilmostra undi superficie che attacca unada. La 'Olenegorskiy gornyak' (laattaccata) è una grandedadella flotta settentrionale. Potrebbe essere stata portata nel Mar Nero per rafforzare l'assalto nemico e i gruppi di", ipotizza. "Secondo dati provenienti da fonti aperte, la– scrive ancora Gerashenko – potrebbe essere armata con 2 ...

...su Twitter dal consulente del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashenko Droni all'... Potrebbe essere stata portata nel Mar Nero per rafforzare'assalto nemico e i gruppi di sbarco", ...Lo ha scritto su Twitter'intelligence britannica, sottolineando ... le infrastrutture agricole e le scorte di grano dell'. ... Izmail è stata nuovamente presa di mira il 2 agosto in un......della copertina dell'ultimo numero di Playboy, il primo ... Lo storico magazine, infatti, era stato sospeso'anno scorso. Oggi ...la modella (e conduttrice televisiva) sopravvissuta a un...