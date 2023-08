Ucraina | la diretta – Nave da guerra russa attaccata da un drone marino con 450 chili di tritolo Raid in Crimea | colpito un deposito di petrolio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Mentre in territorio ucraino la situazione sul terreno rimane in stallo, continuano gli attacchi di Kiev ine sul Mar Nero. Immagini mostrano ladella Federazione inclinata dopo l’attacco e trainata dai rimorchiatori L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Guerra- Russi a:no stop La Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <04 ago 11:31 Bbc: almeno 29.217 soldati russi sono morti inLa Bbc annuncia di aver identificato 29.217 soldati russi morti nell'invasione dell', di cui almeno 870 nella controffensiva ......tank che difenderà l'Italia I timori per lo stallo dell'offensivaL'errore della controffensiva(e della Nato) Dossier - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto...

Guerra Ucraina Russia, Bielorussia convoca ambasciatore Polonia Sky Tg24

L'analisi | Sono quasi una mezza dozzina i sistemi sviluppati dagli ucraini: siluri, barchini-esplosivi o jet-ski attrezzati per trasportare ordigni. Ricerca necessaria per superare la poderosa flotta ...ROMA (ITALPRESS) - Sostegno alla formazione degli operatori sanitari, rilancio del servizio sanitario e dell'industria di settore in Ucraina, supporto all'assis ...