Ucraina | Kiev attacca la Crimea | droni sul porto russo di Novorossijsk

(Di venerdì 4 agosto 2023) su Tg. La7.it - Giorno di guerra 527 : esplosioni in, nella regione di Feodosia . Bombe, ronzii simili a quelli di, il rumore delle ambulanze per le strade. La ...

... dopo dieci giorni di degenza è tornato in Vaticano dove resterà a riposo fino al 8 giugno: Zelensky: la controffensiva è difficile, ma sta progredendoannuncia di aver riconquistato 7 ...Insomma, "le prime settimane della tanto attesa controffensivanon sono state clementi con le truppe di, addestrate e armate dagli Stati Uniti e dai loro alleati". È proprio questo il ..."Qualunque cosa faccia il nemico - ha però aggiunto il presidente - , è la forzaa dominare". Attacco a Kherson Attacchi russi sue sulle altre regioni del Paese erano stati respinti nei ...

Giorno di guerra 527: esplosioni in Crimea, nella regione di Feodosia. Bombe, ronzii simili a quelli di droni, il rumore delle ambulanze per le strade. La difesa antiaerea russa che abbatte tutti i be ...«All'inizio di oggi, le forze armate dell' Ucraina hanno lanciato due imbarcazioni senza equipaggio per attaccare la base navale di Novorossijsk. In risposta all'attacco, le navi da guerra russe hanno ...