Ucraina | drone marino colpisce nave da guerra russa con circa 100 militari a bordo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Kiev, 4 ago. (Adnkronos) - Uncaricato con 450 chilogrammi di tritolo ha attaccato unadella marina, che aveva a bordo100. Lo ha riferito una fonte ucraina alla Cnn, aggiungendo che "a seguito dell'attacco, laha subito gravi danni e non è in grado di navigare". Video sui social media e su diversi account di blogger russi sembrano identificare l'imbarcazione con ladaOlenegorsky Gornyak. La Cnn è entrata in possesso di un video che mostra unsenza pilota che si avvicina a unache sembra corrispondere alladaOlenegorsky Gornyak vista nel porto ...