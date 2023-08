(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Gli ispettori dell', l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, hanno avuto "finalmente" accesso all'impianto nucleare, nel sudest dell', e non hanno trovato esplosivi. Lo ha dichiarato l'in una nota. "Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () non hanno vistoo esplosivi sui tetti degli edifici dei reattori dell'Unità 3 e dell'Unità 4 e delle sale turbine", ha affermato l'. Il direttore generale dell'Rafael Grossi ha aggiunto: "Accolgo con favore la notizia che agli esperti dell'è stato finalmente concesso questo ulteriore accesso al sito". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

... l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, hanno avuto "finalmente" accesso all'impianto nucleare Zaporizhzhia , nel sudest dell', e non hanno trovato esplosivi. Lo ha dichiarato l'...03 ago 13:51: trovate due mine russe sulla via verso la centrale di Zaporizhzhia Le forze ... utilizzata dalla missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (). Lo ha reso noto ...Lo ha dichiarato ieri sera il direttore generale dell', Rafael Mariano Grossi.4 giorni fa: l'conferma, mine vicino alla centrale ... - RaiNews rainews.it https://www.rainews.it &...

Ucraina, Aiea a Zaporizhzhia: "Niente esplosivo o mine" Adnkronos

(Adnkronos) – Gli ispettori dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, hanno avuto “finalmente” accesso all’impianto nucleare Zaporizhzhia, nel sudest dell’Ucraina, e non hanno trovato ...Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) non hanno trovato mine o esplosivi sui tetti degli edifici dei reattori dell'unità 3 e dell'unità 4 e delle sale turbine della cent ...