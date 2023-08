Ucraina | Aiea a Zaporizhzhia | “Niente esplosivo o mine”

(Di venerdì 4 agosto 2023) I controlli sui reattori dell'unità 3 e 4, oltre che nelle sale delle turbine Gli ispettori dell’, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, hanno avuto “finalmente” accesso all’impianto nucleare, nel sudest dell’, e non hanno trovato esplosivi. Lo ha dichiarato l’in una nota. “Gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () non hanno vistoo esplosivi sui tetti degli edifici dei reattori dell’Unità 3 e dell’Unità 4 e delle sale turbine”, ha affermato l’. Il direttore generale dell’Rafael Grossi ha aggiunto: “Accolgo con favore la notizia che agli esperti dell’è stato finalmente concesso questo ulteriore accesso al sito”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

