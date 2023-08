Uccisa e fatta a pezzi Si conoscono su internet e si incontrano | poi la macabra scoperta | chi era quell’uomo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si era decisa a raggiungere l’uomo che l’avevainnamorare suma certamente non poteva immaginare come sarebbe andata a finire. E così i suoi familiari, preoccupati per non aver avuto più notizie a un certo punto e poi sconvolti dalla. Ma bisogna partire dal principio. Lei, messicana di 51 anni, aveva conosciuto un uomo peruviano di 37 anni su un’app di giochi. Per un po’ hanno avuto una relazione in rete, poi si sono dati appuntamento a Lima, da lui. E hanno trascorso almeno una settimana insieme: Blanca Arellano, questo il nome della donna di Città del Messico, aveva anche scritto a una sua nipote di essersi davvero innamorata di Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, studente di medicina umana e biotecnologie. Poi, all’improvviso, è scomparsa e la sua famiglia non è riuscita più a ...