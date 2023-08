Uccide il padre nel giardino di casa | trentenne arrestato

L'omicidio al culmine di una lite, pare l'ennesima trae figlio. I vicini hanno sentito le grida e dato l'allarme ma per il sessantaquattrenne non c'era più nulla da fare. Il figlio è stato ...Tragedia a tinte nere nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto, a Cavernago, in via Verdi: un giovane di 30 anni, con diversi problemi di tossicodipendenza, avrebbe ucciso a coltellate ildi 64 anni, Umberto Gaibotti . Stando alle prime informazioni raccolte, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due, iniziata in casa e proseguita nel giardino dell'abitazione, ...Mercoled scorso, nella citt nordorientale ungherese di Nyiregyhaza, la polizia ha arrestato ildel bambino e un secondo uomo che era con il ragazzo durante l'uccisione del ...

Omicidio a Cavernago, figlio uccide il padre a coltellate in giardino Corriere Bergamo - Corriere della Sera

