Tuttosport – va nello staff di Mancini

(Di venerdì 4 agosto 2023) 2023-08-04 18:24:49 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Tanti cambiamenti nella struttura della Nazionale italiana di calcio, tra chi esce e chi vene spostato su Under 21 e Under 20. Dei quattro assistenti del ct Robertoè stato confermato solo Fausto Salsano, al quale si uniscono il fresco Campione d’Europa Under 19 Alberto Bollini, con il ruolo di vice, il Campione del Mondo 2006 Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva, e il rientrante Antonio Gagliardi, con il ruolo di specialista tattico in campo. Barzagli torna quindi in Nazionale dopo poco meno di sei anni. La sua ultima presenza con la maglia dell’Italia risale al 13 novembre 2017, a Italia-Svezia, triste epilogo della corsa al Mondiale 2018. Inoltre, la Figc, al termine della riunione odierna del consiglio federale, ha ...