Turista morta in costiera amalfitana | era un’editrice americana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiamava Adrienne Vaughan lastatunitense (e non inglese come si era appreso ieri) che ha perso la vita ieri pomeriggio nell’incidente in mare avvenuto in. La donna, come riportano alcuni organi di stampa, era presidente del Bloomsbury USA, sussidiariadella Bloomsbury Publishing, casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter. La, 45 anni, era a bordo di un motoscafo con conducente insieme al marito Mike, alla figlia di 12 anni e al figlio di 8 anni. Dopo aver visitato Roma avevano deciso di soggiornare in Costa d’Amalfi. Ma ieri pomeriggio, durante un’escursione in mare, qualcosa non è andato per il verso giusto. L’imbarcazione presa a noleggio con conducente, per cause ancora in corso di accertamento, si è ...