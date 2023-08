Turista morta ad Amalfi | skipper positivo ad alcol e droga

... ma anche a quelli alcolemici , lo skipper dell'imbarcazione a motore sulla quale si trovava laamericananello schianto con un veliero, ieri pomeriggio, nelle acque di Furore, in ...È risultato positivo ai test tossicologici il conducente del motoscafo che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto nell'Incidente in mare che è costato la vita alla 45enne Adrienne Vaughan,americana. La donna era in barca con il marito ed i due figli. L'imbarcazione noleggiata con conducente, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un veliero. L'impatto si è ...Tempo di Lettura: 2 minuti Si chiamava Adrienne Vaughan la 45enneamericana di New Yorkieri sera ad Amalfi in seguito al tragico incidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. La presidente del Bloomsbury Usa (la sussidiaria americana della casa ...

Amalfi, turista americana morta: chi era Adrienne Vaughan Sky Tg24

È risultato positivo ai test tossicologici il conducente del motoscafo che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto nell'Incidente in mare che è costato la vita alla 45enne Adrienne Vaughan… Leggi ...A capo gruppo sussidiario casa britannica che edita Harry Potter. Skipper positivo a test tossicologici (ANSA) ...