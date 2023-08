Turista morta ad Amalfi | «Ecco il video dell’incidente»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Musica e balli improvvisamente interrotti da alcune urla. Unche sta circolando sui social ritrae i possibili passeggeri del veliero nel momento dello scontro con il motoscafo costato la vita allaamericana 45enne Adrienne Vaughan. Tutti iniziano ad alzarsi e ad affacciarsi in mare nel tentativo di comprendere cosa possa essere successo. Quando la telecamera del cellulare si sposta, in acqua si vede una donna poco distante dal motoscafo, forse la vittima, che cerca di nuotare in modo affannoso. Al momento, non si conoscono ancora le causee della morte della donna. Quel che si sa finora è che quest’ultima – presidente del ramo americano della Bloomsbury Publishing, la casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter – era in vacanza con il marito e i due figli. Mentre a bordo del veliero ...

Uno scontro tra un motoscafo e un veliero non ha lasciato scampo a unaamericana, deceduta in seguito all'incidente . Ferito anche il conducente dello scafo, che è ... La donnain seguito ...Sarebbe risultato positivo ai test tossicologici, ma anche a quelli alcolemici, lo skipper dell'imbarcazione a motore sulla quale si trovava laamericananello schianto con un veliero, ieri pomeriggio, nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. La45enne, originaria della Virginia, si trovava a bordo della di un'...... in cui èun'editrice statunitense di 44 anni, Adrienne Vaughan . Un video girato da alcuni ... L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare la, che sarebbe finita nell'...

Amalfi, turista americana morta: chi era Adrienne Vaughan Sky Tg24

Una collisione in mare ha rubato la vita a una turista americana di 45 anni davanti alla costa di Amalfi. Lo skipper della barca dove si trovava la donna è stato trovato positivo ai test per l’assunzi ...Una turista inglese di 44 anni è morta in Costiera Amalfitana a seguito di un grave incidente avvenuto nello specchio d'acqua antistante il fiordo di Furore. La donna si trovava con la sua famiglia a ...