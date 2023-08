ufficialmente in questo week end, in contemporanea con la ripartenza della stagione della ...Bull di San Marino e della Riviera di Rimini negli uffici IAT di ogni Comune e all'Ufficio del...Un luogo complesso e fragile in cui ilpuò essere proiettato nel futuro solo in una chiave ... La terza nidificazione accertata è stata quella ai Laghi Alimini dadel moriglione, una ...Sono alcuni dei dati emersi dall'indagine dell' Osservatorio deldi Confcommercio , in ... La destinazione della maggiordei viaggiatori di questo esodo estivo rimane il mare, anche se al ...

Turismo, parte l'Infopoint sperimentale di Piazza Libertà (Foto) anteprima24.it

Da Antonino Di Bella Come appassionato di comunicazione, da quasi cinquant’anni, mi interessa tutto ciò che il panorama dell’informazione del Tigullio ...Parte l’Infopoint turistico della città di Avellino. Dopo aver invertito la rotta dei flussi e restituito appeal al capoluogo, grazie alla strategia approntata 4 anni fa dalla vicesindaco con delega a ...