Tuffi | World Cup | Tocci-Marsaglia terzi nel sincro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Giovannie Lorenzosi confermano in grandissimo stato di salute nellaCup diin quel di Berlino. nella finale dal3 metri, vinta, anzi dominata dai cinesi e campioni iridati Zongyuan Wang e Daoyi Lang con 451.44, i nostri azzurri si sono piazzati al terzo posto mettendo in mostra una prestazione encomiabile per sacrificio e forza. Ottime le routine degli azzurri – sesti ai Mondiali in Giappone – che, quarti dopo gli obbligatori (sommano 94.20) e un ottimo triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (67.89), si esibiscono in un eccellente doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (72.42) e in un notevole triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (65.28), forse leggermente sporcato dain ingresso. L’ultimo giro di ...

...#09 Valentina Giacinti (R) heads the ball during the Australia and New Zealand 2023 Women's...appena un paio di settimane fa commentava così la telecronaca sessista della Rai ai Mondiali di:...Neanche il tempo di chiudere un evento che entra in gioco il successivo. Europei, Mondiali, Universiadi, Assoluti e ora le Superfinal diCup per chiudere la stagione. Gli azzurri si tufferanno dal 4 al 6 agosto a Berlino. Si parte con la coppia azzurra Marsaglia/Tocci, sesti a Fukuoka, salteranno dalle 11.30 subito nella seconda ...E' tutto pronto a Berlino per la Superfinal diCup 2023 di. Le gare inizieranno nella giornata di domani e si concluderanno domenica; per l'Italia saranno subito protagonisti Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci , reduci dal sesto posto ...

Tuffi, World Cup 2023: al via a Berlino la Superfinal, subito in gara ... SPORTFACE.IT

E' grande Italtuffi anche alle SuperFinal della World Cup in svolgimento fino 6 agosto a Berlino. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia confermano, infatti, una forma d'eccellenza e sono terzi nella fina ...Europei, Mondiali, Universiadi, Assoluti e ora le Superfinal di World Cup per chiudere la stagione. Gli azzurri si tufferanno dal 4 al 6 agosto a Berlino. Si parte con la coppia azzurra ...