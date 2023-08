TS – prima sconfitta estiva per Sarri

(Di venerdì 4 agosto 2023) 2023-08-04 00:57:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Lazio ko dopo quattro vittorie in altrettante gare: i biancocelesti hanno perso in amichevole contro l’Aston Villa. Gli inglesi, infatti, hanno vinto 3-0 con la rete di Watkins, il gol di McGinn e l’autorete di Gila. Un dominio assoluto dell’Aston Villa che ha nettamente meritato la vittoria. Senza Luis Alberto, rimasto a Roma in polemica con la società per questioni contrattuali (ma ora sulla via della redenzione), la Lazio ha rimediato ladell’estate. Contro il Girona, il 6 agosto, servirà una scossa da parte degli uomini di. Aston Villa-Lazio, la partita I biancocelesti vengono messi sotto dai Villans sin dai primi minuti: Provedel deve fare un miracolo sull’inzuccata di ...

