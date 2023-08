(Di venerdì 4 agosto 2023) "Nonostante il fatto chedovuto andare in una Washington sporca, decadente e molto pericolosa e che poiarredal mio avversario politico il 'corrotto Joe', che sta perdendo ...

In estrema sintesi, è la stessa cosa cheha fatto dopo le elezioni del 2020, quando disse ai suoi elettori: cistati dei brogli, il vincitoreio, aiutatemi a stabilire la verità e ......e molto pericolosa e che poistato arrestato dal mio avversario politico il 'corrotto Joe Biden', che sta perdendo con me nei sondaggi, è stata una buona giornata!". Lo ha scritto Donald...... "Stati Uniti d'America contro Donald", l'ex presidente scuote visibilmente la testa. Fuori si mescolano curiosi e turisti con sostenitori e contestatori del presidente.pochi, un migliaio ...

Trump, 'sono stato arrestato da Biden perché sono in testa' - Ultima ora

Il tycoon subito rilasciato, prossima udienza il 28 agosto ma potrebbe slittare. E lui si dice certo di vincere anche grazie alle incriminazioni ...L'ex presidente Usa in tribunale si dichiara "non colpevole". "Mi serve un'altra incriminazione per vincere", ha detto quasi ...