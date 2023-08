Trump si dichiara non colpevole e attacca Biden

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’ex presidente americano si è presentato in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico: "Contro di me è in atto una persecuzione" “Oggi è un giorno molto triste per l’America, questa è una persecuzione di un avversario politico”. Così Donaldin una brevezione ai giornalisti prima di salire sull’aereo dopo l’udienza a Washington. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato convocato per comparire davanti al giudice magistrato Moxila A. Upadhyaya: è stato incriminato per quattro capi di imputazione, compresa la “cospirazione” ai danni degli Stati Uniti per il tentativo di rovesciare l’esito delle elezioni del 2020.si èto nonper tutti e quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 ...

Per la terza volta in pochi mesi, Donald si presenta in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico e, per la terza volta, si dichiara non colpevole al termine di un'udienza durata 27 minuti. Ha anche invocato il trasferimento del procedimento in una sede considerata più "imparziale" perché "impossibile avere un processo equo a Washington, dove oltre il 95% è anti". Si è dichiarato non colpevole In aula ha pronunciato poche parole rispondendo alle domande di base del

