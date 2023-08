Trump | per la terza volta | “Non sono colpevole” | in attesa della quarta…

(Di venerdì 4 agosto 2023) Irremovibile, come il fondotinta arancione sul suo viso tondeggiante. Donaldper lasi dichiara nonal termine dell’udienza in tribunale a Washington. Lo riporta l’agenzia Bloomberg,è apparso per l’udienza preliminare davanti al magistrato Moxila Upadhyaya, ma il suo caso andando avanti è stato assegnato al giudice Tanya Chutkan. Il L'articolo proviene da Il Difforme.

...eccellenza sono stati e ancora sono i Kennedy, meno glamourous i Bush e invece certamente molto spettacolari Hillary e Bill Clinton prima e Donald, Melania, Ivanka e il resto del clandopo. ...Ogni altro repubblicano avrebbe più speranze di diventare presidente, rispetto a. Tuttavia è probabile sia lui il candidato del Partito Repubblicano equesto mi aspetto una vittoria dei ...Da ieri sera l'ex presidente è in corsa sono solo contro Biden, ma anche contro un ergastolo. La prossima udienza è fissatail 28 agosto Sullo stesso argomento: Il casoriguarda anche noi. Un disastro di portata mondiale Processo sulla mente di(sapeva di dire bugie) e sulla libertà di mentire Il processo ...

L’ex presidente americano Barack Obama si è detto preoccupato per la per la forza politica di Donald Trump. Obama ha incoraggiato i democratici a perdere sul serio la forza di Trump.Donald Trump è comparso ieri sera on Tribunale, per la terza volta in pochi mesi, dichiarandosi "non colpevole" per le accuse mosse a suo carico.