Trump in tribunale per Capitol Hill | “Io innocente Un’altra incriminazione e diventerò Presidente”

Non possiamo permettere che questo accada', ha dettouna volta lasciato il. L'ex presidente nell'aula deldi Washington era circondato dai suoi legali e sedeva a pochi metri ...L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldsi è dichiarato non colpevole, dinanzi a undi Washington DC, dei quattro capi d'accusa che gli sono state mossi in relazione al suo tentativo ...E l'aula, delBarrett Prettyman di Washinton, è così vicino alla fatale Capitol Hill, il luogo dove le menzogne die le "frodi elettorali" inventante hanno fomentato l'assalto al ...

Trump in tribunale a Washington D.C.: con le nuove accuse rischia fino a 55 anni di carcere Euronews Italiano

WASHINGTON - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a Washington per affrontare le accuse relative all'utilizzo di "metodi illegali" con l'obiettivo di rovesciare i risultati delle ...Per la terza volta in pochi mesi, Donald Trump si presenta in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico e, per la terza volta, si dichiara non colpevole al termine di un'udienza durata 27 minuti.