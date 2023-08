Trump in tribunale | “Mi dichiaro non colpevole | contro di me il corrotto Biden”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago – “Minon”. Donaldsi è presentato in, a Washington, durante l’udienza in cui è stato formalmente incriminato per la terza volta in pochi mesi. E non ha usato giri di parole, affermando di non avere alcuna colpa e respingendo di conseguenza le accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia emesse nei suoi confronti. No, l’ex presidente Usa proprio non ci sta a passare per criminale. Sostiene di non aver mai tentato di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e di non aver spinto all’assalto del Congresso i suoi sostenitori, in quell’ormai celebre 6 gennaio 2021. Leggi anche:incriminato, ecco i quattro capi d’accusa. Ma lui rilancia: “Nel 2024 vincerò”si presenta ine attacca ...

