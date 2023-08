Trump accusato formalmente di cospirazione | “Non colpevole”

(Di venerdì 4 agosto 2023) WASHINGTON – “È una persecuzione”, così il tycoon americano ed ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha commentato la formalizzazione nei suoi confronti dei capi d’accusa per, per aver ostacolato la certificazione della vittoria di Joe Biden alle ultime elezioni presidenziali, durante il famoso assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e per le carte segrete trovate nella sua residenza di Mar-a-lago, vicino Palm Beach, in Florida. L’udienza a Washington è durata appena 27 minuti, di cui circa la metà in attesa dell’ingresso del procuratore federale che, definendolo “sir” e non “presidente”, ha letto le imputazioni aggiornando l’udienza alle 10 di mattina del 28 agosto. “Questo è un giorno molto triste per l’America – ha detto, incontrando la stampa in aeroporto, sotto la pioggia, prima di risalire sul suo ...

Fuori, intanto, centinaia di manifestanti pro e controfacevano sentire la propria voce per chiedere "giustizia", in un senso o nell'altro. Resta da capire cosa accadrà nella corsa alla Casa ...Lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, ha parlato infatti di un "sistema giudiziario a due livelli" mentre, scorrendo i capi d'imputazione, ci si accorge che Donaldnon èné di ...... per la terza volta in quattro mesi, l'ex presidente Donaldè comparso in un tribunale, è stato formalmente rinviato a giudizio e s'è dichiarato non colpevole dei reati di cui è. E' ...

Trump incriminato per l'assalto a Capitol Hill, accusato di «cospirazione». Il tycoon: «Vogliono interferire n ilmessaggero.it

Donald Trump si è dichiarato "non colpevole" delle accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia nell'udienza di ieri, a Washington, in cui ...Washington, 4 ago. (askanews) - "È una persecuzione", così il tycoon americano ed ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la formalizzazione nei suoi confronti dei capi d'accusa p ...