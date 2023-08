(Di venerdì 4 agosto 2023) WASHINGTON – “È una persecuzione”, così il tycoon americano ed ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha commentato la formalizzazione nei suoi confronti dei capi d’accusa per, per aver ostacolato la certificazione della vittoria di Joe Biden alle ultime elezioni presidenziali, durante il famoso assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:incriminato, countdown per l’udienza a Manhattan Donaldin stato di arrestosu Fox News: “Metterei fine alla guerra in Ucraina in un giorno” Le spese legali diaumentano, in soli sei mesi 40 milioniblocca i voli dall’Europa verso gli Stati ...

Fuori, intanto, centinaia di manifestanti pro e controfacevano sentire la propria voce per chiedere "giustizia", in un senso o nell'altro. Resta da capire cosa accadrà nella corsa alla Casa ...Lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, ha parlato infatti di un "sistema giudiziario a due livelli" mentre, scorrendo i capi d'imputazione, ci si accorge che Donaldnon èné di ...... per la terza volta in quattro mesi, l'ex presidente Donaldè comparso in un tribunale, è stato formalmente rinviato a giudizio e s'è dichiarato non colpevole dei reati di cui è. E' ...

Usa, Trump accusato formalmente di cospirazione: "non colpevole" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

WASHINGTON - "È una persecuzione", così il tycoon americano ed ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la formalizzazione nei suoi ...Donald Trump si è dichiarato "non colpevole" delle accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia nell'udienza di ieri, a Washington, in cui ...