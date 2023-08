Truffa delle Case Vacanze a Alba Adriatica | Turisti Ingannati da Annunci Falsi

(Di venerdì 4 agosto 2023) Teramo - Una spiacevole sorpresa ha atteso dueromani che avevano deciso di trascorrere le loroad. I Carabinieri sono stati coinvolti in due distinti episodi, dopo che i viaggiatori, avendo effettuatotrattative tramite la piattaforma "Marketplace" di Facebook, avevano versato caparre per l'affitto di duenella località. Tuttavia, una volta arrivati a destinazione, hanno scoperto con amarezza che le abitazioni non esistevano e le immagini pubblicate neglinon corrispondevano alla realtà. Laha portato i malcapitati a rivolgersi alle autorità, che in breve tempo sono riuscite a individuare e identificare l'autrice di quest'inganno, una donna residente nella zona. ...

... dopo che i viaggiatori, avendo effettuatotrattative tramite la piattaforma "Marketplace" di ... Laha portato i malcapitati a rivolgersi alle autorità, che in breve tempo sono riuscite a ...Gli stessi, in modo disgiunto, nei mesi scorsi tramitetrattative usufruendo della ...si sono rivolti ai Carabinieri che in poco tempo hanno rintracciato e identificato l'artefice della, ...... dove, a differenza del passato, non ne vengono utilizzati altri, comeo appropriazione ...politiche e basate su opinioni proprio per rendere chiara la punizione che attende chi propone...

La truffa delle case al mare: affittano gli appartamenti all'insaputa dei proprietari LA NAZIONE

Cronaca Teramo - 04/08/2023 19:12 - Una spiacevole sorpresa ha atteso due turisti romani che avevano deciso di trascorrere le loro vacanze ad Alba Adriatica. I Carabinieri sono ...Sesso a pagamento pericoloso, ecco cosa c’è dietro agli annunci online È arrivata l’estate, ci sono più uomini che cercano le escort online e aumentano i - ParmaPress24 ...