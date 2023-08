Truffa biglietti per concerto | denunciato dai Carabinieri a Castelfranci

... di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di unao di prodotti di provenienza illecita.... fittiziamente, imbarcati all'estero - in altri casi , il mancato rilascio deiaerei ... tutti indagati, a vario titolo, per i reati diper il conseguimento di erogazioni pubbliche e ...... sportelli automatici non funzionanti o sovraffollati, con annessi potenziali rischi, soprattutto nei periodi di alta stagione, di incontri ravvicinati con gli immancabili professionisti della...

Arriva la truffa dei biglietti per i concerti il Caudino

Un giovane irpino aveva comprato un biglietto per il concerto di Biagio Antonacci a Pompei da un utente di Facebook: ma dopo aver pagato 120 euro, ha ...Ultimo episodio il concerto dei Coldplay, biglietti esauriti dopo mezz'ora - 'Organizzazioni impiegano tecnologie sempre più sofisticate' ...