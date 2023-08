... tutti operanti nella Piana di Gioia Tauro, si sarebbero resi protagonisti in concorso con il farmacista della cosiddetta "delle fustelle". Gli accertamenti sono stati supportati da ...... di 19.941 euro ovvero il danno economico che la presuntaavrebbe causato ai danni delSanitario Nazionale. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari per cui ...... come nel caso recente del falso video di Elon Musk che sembra promuovere unabasata sulle ... usando uncommerciale aperto a chiunque, e di come oggi dobbiamo imparare a non fidarci più ...

Truffa al Servizio sanitario, indagati 6 medici e un farmacista Euronews Italiano

Avrebbero prodotto ricette per medicinali mai dispensati a ignari pazienti ma per i quali comunque veniva illecitamente richiesto il rimborso al Sistema sanitario nazionale. (ANSA) ...Lo Sportello del consumatore fornisce anche un servizio informativo che si rivela molto utile per chi sospetta di essere vittima di truffe o frodi. Per contattare lo Sportello è disponibile il Numero ...