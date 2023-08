Troppi infortuni? Alvino controcorrente | trova il “colpevole”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il Napoli continua la preparazione a Castel di Sangro in vista dell’inizio della stagione che si preannuncia estramente complicata. La situazione è da tenere sotto controllo perché manca sempre meno all’avvio del campionato e la squadra non è ancora completa come avrebbe voluto Rudi Garcia. Il tecnico si aspettava qualche rinforzo in più ma dovrà attendere pazientemente qualche altro giorno prima che la situazione possa essere risolta in maniera definitiva. Inotre c’è la situazioneche sta preoccupando staff e tifosi. Napoli pieno disalva lo staff Il Napoli sta vivendo un momento complicato anche dal punto di vista fisico. Ci sono molti calciatori che tra Dimaro e Castel di Sangro si sono fermati per noie fisiche. La situazione più delicata sembra essere quella di Khvicha Kvaratskhelia, alle prese con un ...