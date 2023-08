Trofeo Silvio Berlusconi | il match in onore del Cavaliere è da record

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutto esaurito per l'amichevole tra Milan e Monza in memoria del vittorioso presidente dei due club. "Un sold out dal grande significato emotivo"

Sarà soldout l'U - Power Stadium di Monza per la prima edizione delBerlusconi , che andrà in scena martedì 8 agosto alle 21 con la sfida tra i brianzoli e il Milan . Grazie alla nuova capienza saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio, ha reso noto ......i tifosi che assisteranno alla sfida tra Monza e Milan di martedì 8 agosto MONZA - Il Monza ha annunciato che l'U - Power Stadium "è già completamente esaurito per la prima edizione del...Tutto esaurito all' U - Power Stadium in occasione delBerlusconi . Grazie alla nuova capienza saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio per assistere alla sfida tra Monza e Milan in programma martedì 8 agosto alle ore 21:00. Un sold out ...

Monza-Milan, già soldout il trofeo Silvio Berlusconi Milan News

Tutto esaurito per l'amichevole tra Milan e Monza in memoria del vittorioso presidente dei due club. "Un sold out dal grande significato emotivo" ...Saranno 16.917 i tifosi che assisteranno alla sfida tra Monza e Milan di martedì 8 agosto MONZA (ITALPRESS) - Il Monza ha annunciato che ...