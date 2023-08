Triumph rinnova | fornirà i motori alla Moto2 fino al 2029

(Di venerdì 4 agosto 2023) In occasione del GP di Silverstoneha annunciato il rinnovo dell'accordo che la lega al Motomondiale come fornitore esclusivo deidella classe. Il marchio inglese continuerà a ...

Per sfruttare il successo ottenuto finora e migliorare ulteriormente le prestazioni e la capacità del motore,svilupperà anche un cambio da gara completamente nuovo, che farà il suo debutto ...La gammaBonnevillela gamma con l'ingresso a listino di 12 nuove livree che vengono introdotte con il lancio del Model Year 2024. Le novità cromatiche riguarda i modelli Speed Twin 900, Speed ...Tiger Sport 660 e 850 Anche laTiger Sport 850la gamma colori con la confermata tinta 'two tone' Graphite & Diablo Red che viene affiancata dalla nuova colorazione Graphite & Jet ...

