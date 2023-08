Trentino Basket Cup oggi al via | in campo Italia e Turchia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il 25 agosto non è più così lontano e di conseguenza anche l’esordio dell’Italmaschile ai mondiali si avvicina inesorabilmente. Prima però c’è da ultimare la preparazione e il nuovo passo sarà la nona edizione dellaCup. Questa sera infatti, all’arena BLM di Trento si disputeranno i due match in programma per le semifinali. Da un lato l’affronterà la, ma questo match sarà preceduto da Capo Verde-Cina. Ecco dunque le ultime sull’evento.Cup,le due semifinali Crediti foto: ItalFacebookCome detto si parte con il match Capo Verde-Cina delle 18 e poi a seguire si disputerà alle 20.30 la sfida tra. Il cammino verso i ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Italia - Turchia , sfida valida come semifinale dellaCup 2023 . Dopo i dieci giorni di allenamenti aperti al pubblico svoltisi a Folgaria, ecco il primo di una lunga serie di sfide amichevoli per i ragazzi di coach Pozzecco. Il primo ...Seguirà il prestigioso Torneo dell'Acropolis TRENTO - La meravigliosa cornice del Castello del Buonconsiglio ha ospitato oggi la presentazione della nona edizione dellaCup, che a ...Terminata la preparazione a Folgaria, gli Azzurri in campo per laCup contro Cina, Capo Verde e ...

TRENTINO BASKET CUP, DOMANI ITALIA-TURCHIA – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA ... Bologna Basket

Gianmarco Pozzecco, coach dell'Italia del Basket, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in vista del Mondiale in Asia.Prima amichevole per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco in vista della prossima Fiba World Cup. Alle ore 20.30 palla a due con la Turchia nella semifinale della Trentino Basket Cup.