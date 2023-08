Trentino Basket Cup 2023 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilcon il, glie come vedere in tv le partite dellaCup. Dopo dieci giorni di allenamento a Folgaria, comincia la serie di amichevoli per la Nazionale guidata da coach Pozzecco: si comincia dall’ottava edizione del torneo che si svolgerà alla BLM Group Arena. Sale la curiosità di vedere all’opera gli Azzurri, che affronteranno in primis la Turchia di coach Ataman, vincitore delle ultime due Euroleghe con l’Efes, per poi sfidare o Capo Verde, con la stella Tavares, o la Cina dell’ex coach della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic. Le due partite che vedranno impegnata l’Italia saranno visibili in diretta su Sky Sport Arena, oltre che sui relativi servizi streaming Sky Go e Now.TV ...