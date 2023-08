Travolta da un ciclista in Val di Fiemme | muore donna di 67 anni

(Di venerdì 4 agosto 2023) Non ce l'ha fatta Giulia Barbieri, l'insegnante in pensione originaria di Mesero (Lombardia),da una Bellamonte, nel Comune di Predazzo, in Trentino. La, di 67, era ...

Non ce l'ha fatta Giulia Barbieri, l'insegnante in pensione originaria di Mesero (Lombardia),da una Bellamonte, nel Comune di Predazzo, in Trentino. La donna, di 67 anni, era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento dallo scorso 29 luglio. Il ...PREDAZZO . Giulia Barbieri, di 67 anni, insegnante elementare in pensione e madre di tre figli , è mortada unmentre si trovava in vacanza a Bellamonte , frazione di Predazzo. Il tragico incidente è accaduto alcuni giorni fa: assieme al marito, appassionato camperista, si trovava nel ...... una delle località della val di Fiemme in provincia di Trento, quando lo scorso sabato 29 luglio è statada un. La donna pare stesse facendo una passeggiata quando sarebbe stata ...

