Tragedia in spiaggia | donna di 40 anni muore appena entrata in acqua | cos’è la sindrome da immersione

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Famiglia Quattro persone Mangiare, dormire,privata costo 500 euro Io mi fermerei un ...... in un tratto dilibera. Secondo quanto riporta Latina Oggi , le bambine stavano nuotando insieme alle rispettive madri, anche loro in difficoltà a causa della corrente. Lasi è ...Una donna di 40 anni ha trovato la morte in maniera improvvisa mentre si godeva una giornata di relax sulla. Laha colpito in modo inaspettato, lasciando ...

Tragedia in spiaggia, muore un uomo di 78 anni Ravenna e Dintorni

Il dramma ieri pomeriggio, nei pressi del litorale di Rio Martino a Latina. Un uomo del posto di 59 anni si è tuffato per salvare tre ragazzine in ...Nuova tragedia sulle spiagge teramane. Un uomo di 72anni è annegato questa mattina ad Alba Adriatica, tra gli stabilimenti Nettuno e Calypso. Inutili tutti i tentativi di soccorso prestati a Riva e po ...