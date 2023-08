Tragedia ad Amalfi | positivo ad alcol e droga il conducente del gozzo VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono ancora i fiori della festa sulla scaletta di ingresso al Tortuga, il veliero coinvolto nell’incidente a mare nel quale, nello scontro con una imbarcazione, ha perso la vita la turista americana Adrienne Vaughan, 45enne, che si trovava a bordo dell’imbarcazione da diporto insieme col marito e i suoi due figli di 12 e 8 anni.È risultatoai test tossicologici, che hanno accertato la presenza die cocaina, ildel motoscafo noleggiata con, un trentenne campano, che nell’impatto ha riportato un’infrazione al bacino e la frattura di alcune costole. Il veliero, utilizzato per eventi e ricevimenti, come il banchetto con festa da ballo in corso ieri, è sotto sequestro nel porto di Salerno, al quale è affidata l’inchiesta coordinata dalla procura della ...

