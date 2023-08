Tragedia a Latina | muore il 59enne Franco Gatto origini calabresi Si era tuffato in mare per salvare due ragazze

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un uomo di 59 di anni di) è morto ieri pomeriggio sul lato sinistro del lungodel capoluogo pontino, poco lontano da Rio Martino, mentre cercava didueche non riuscivano a rientrare a riva a causa delle forti correnti e che rischiavano di annegare. Il cinquantanovenne è stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua : riportato...

Muore per salvare due bambine che stavano annegando.oggi pomeriggio al lido di. A perdere la vita un 56enne del capoluogo pontino. Attorno alle 18, nei pressi di Rio Martino, Francesco Gatto , che stava trascorrendo una giornata al mare ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... con una lunga esperienza in Serie D e C con le maglie di Virtus Verona, Racing Roma,, ...Qui v'è scuola di greco, qui risplendono la poesia e la prosa, qui le muse del rimeggiare, ... La Perdita del potere: gli ultimi giorni di Ludovico il Moro Oltre alladella prematura ...

Tragedia a Latina, 60enne calabrese muore dopo aver salvato due ragazze che rischiavano di annegare LaC news24

Il cinquantanovenne è stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua. Inutili i tentavi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco ...Tragedia a Latina. Chi muore per salvare la vita ad altre persone si definisce eroe. Ed eroe è stato Franco Gatto, un uomo di 59 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita per salvare tre bambini in ba ...