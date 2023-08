Traffico Roma del 04-08-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati redazione massimo veschi perintenso code a tratti sulla A1Napoli tra il bivio per laL’Aquila e Valmontone direzione Napoli si riducono invece le cose sulla diramazione di gomme Sud verso laNapoli abbiamo code al momento tra San Cesareo e il Autosole rallentamenti e code poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulareFiumicino e lo svincolo per La via Pontina rallentamenti che ritroviamo anche lungo la via Pontina rallentamenti a tratti in direzione di Latina perlavori e un incidente tra il raccordo è Aprilia code per incidente anche sulla via Flaminia in uscita dae tra Corso di Francia e via di Grottarossa per facilitare chi viaggia in questo fine settimana ...