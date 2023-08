Traffico Roma del 04-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovatiintenso è da poco anche la pioggia rallentano ilsulla A1Napoli si sta in coda in direzione di Napoli tra il bivio per laL’Aquila e Valmontone code che ritroviamo anche sulla diramazione diSud per le difficoltà che si incontrano sulla A1 si sta in coda a partire dalla barriera diSud rallentamenti alcune poi sulla esterna del raccordo anulare tra laFiumicino e Lanina altre cose in carreggiata interna tra Nomentana e la Prenestina code poi sullaFiumicino da Ponte Galeria fino al Raccordo in direzionedettagli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo vecchi per ...