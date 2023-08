Traffico Roma del 04-08-2023 ore 18 | 00

(Di venerdì 4 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con ilAbbiamo ancora rallentamenti e code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Nomentana e laL’Aquila difficoltà di transito poi sulla via Pontina per lavori eAbbiamo tra lentamente con code a tratti in direzione di Latina all’altezza di Pomezia si transita ancora con difficoltà poi sullaNapoli dove seguito di un incidente avvenuto diverse ore fa si sta in fila in direzione Napoli tra il bivio per laL’Aquila e Valmontone naturalmente ci sono di percussioni anche sulla diramazione diSud abbiamo code per entrare sulla A1 verso Napoli code a partire dal raccordo anulare e domani al Circo Massimo l’atteso concerto degli Imagine Dragons oltre 70.000 ...

Dopo gli attacchi avvenuti in concomitanza con la visita ada parte di Volodymyr Zelensky ... Identificare un attacco DDoS Sono disponibili numerosi strumenti di analisi delin grado di ...Fino alla fine di agosto saranno sospese in orario notturno le zone alimitato del Centro della Capitale comprese quelle di Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. ...zone più centrali dicon ...- Al via il primo esodo per le vacanze di agosto . Nel weekend che si apre oggi si prevede un ... In particolare, per la mattina di sabato 5 agosto si attendono condizioni dida bollino ...

(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2023 Esodo estivo, l'Anas ferma il 74% dei cantieri per il primo weekend da bollino nero di agosto Primo weekend di esodo di agosto. In previsione dell'aumento dei flus ...GRA, il grande raccordo anulare di Roma quanti anni ha e perchè ad oggi ha ancora solo 3 corsie. Ecco svelato il mistero sull’incubo dei romani. Più comunemente viene chiamato GRA, ma in realtà ci rif ...