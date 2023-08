Traffico Roma del 04-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto abbiamo con un incidente sullaNapoli tra Valmontone e la diramazione diSud versocoinvolti un camion è un auto Ci sono code nello stesso tratto Ma in direzione Napoli file perintenso sulla Pontina carreggiata ridotta dei lavori in corso Ci sono code tra Pomezia e Torvaianica in entrambi i sensi di marcia sull’ostiense code verso il centro tra Casal Bernocchi Vitinia nel tratto anche un incidente sempre per incidente disagi in via di baccanello tra via della Fontana morta e via Cassia In entrambe le direzioni altro incidente su Viale di Valle Aurelia 3 via Stampini e via bacciarini In quest’ultima direzione domani sera al Circo Massimo il concerto degli Imagine Dragons da ieri è chiusa alvia ...