Traffico Roma del 04-08-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 4 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per un incidente avvenuto in via dei Monti Tiburtiniin coda tra via Fiorentini e via dei Durantini in direzione della tangenziale anche in via Casilina un incidente rallenta ilnei pressi di via Tor de Schiavi auto in coda sulla Nomentana tra Tor Lupara e con le verde Verso il raccordo figli anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale direzione del centro rallentamenti sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castelno e Castel di Decima lavori in corso sulla Tiburtina code tra Settecamini Il raccordo verso il centro per consentire l’allestimento per il concerto degli Imagine Dragons in programma domani al Circo Massimo da ieri chiusa via dei Cerchi in serata altre chiusure in tutta l’area i dettagli di queste di altre ...

E' previsto per i prossimi giorni l'inizio del processo presso il Tribunale di. Lo scorso 7 ...all'esecuzione di una misura cautelare emessa nei confronti di 36 soggetti coinvolti in un...... risparmiando materie prime e riducendo la congestione del, l'inquinamento atmosferico e ... Mundys ha voluto l'installazione presso il principale aeroporto della controllata Aeroporti di...Cantiere in piazza Pia (1958), Museo di, Archivio Fotografico Verso il Giubileo 2025 Con l'intervento per il prossimo Giubileo ilveicolare non passerà più in superficie da Piazza ...

Traffico Roma del 03-08-2023 ore 20:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

E se fino a oggi la Capitale ha viaggiato praticamente a pieno regime - con meno del dieci per cento dei residenti in vacanza, il traffico sui livelli consueti ... se non in alcuni quartieri ...Il Libano ha estradato in Italia Bartolo Bruzzaniti, 48 anni, ritenuto esponente di spicco della ‘Ndrangheta e ricercato per traffico internazionale di stupefacenti. Le autorità libanesi hanno consegn ...